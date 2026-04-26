A Monreale da alcuni giorni è attivo un nuovo sistema di videosorveglianza che copre le aree tra piazza Vittorio Veneto e piazza Matteotti. Il sistema, caratterizzato da tecnologia avanzata, è stato installato con l’obiettivo di monitorare in modo più efficiente le zone centrali della città, con particolare attenzione a piazza Vittorio Emanuele e piazza Guglielmo II. L’attivazione segue le operazioni di installazione completate nelle scorse settimane.

Il progetto, frutto di un investimento mirato alla tutela del territorio, non si limita all’installazione di nuove telecamere, ma introduce un modello di gestione dinamica della città. Il presidio costante è garantito dal Comando di Polizia Municipale. Le due piazze, fulcro della vita sociale e turistica di Monreale, sono oggi presidiate da dispositivi di ultima generazione. Il sistema installato in piazza Guglielmo II è stato progettato specificamente per proteggere il patrimonio storico-artistico del complesso monumentale, fungendo da deterrente contro episodi di microcriminalità. L’infrastruttura è attiva 24 ore su 24 e opera nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, attivo il nuovo sistema di videosorveglianza su piazza Vittorio Emanuele e Guglielmo II

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