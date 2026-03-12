Emma e Rkomi | il nuovo brano che unisce due mondi opposti

Domani, 13 marzo 2026, uscirà il nuovo brano intitolato Vacci piano, frutto della prima collaborazione tra la cantante Emma e il rapper Rkomi. La canzone nasce da una scrittura condivisa con Tredici Pietro e viene prodotta da Juli e Katoo. Il testo affronta temi di incomunicabilità, malintesi e il conflitto tra l’impulso di esplodere e la necessità di procedere con cautela nelle relazioni affettive. I due artisti provengono da contesti geografici e musicali differenti, ma condividono un approccio alla vita che mescola ambizione e radicamento alle proprie origini. Mentre Emma è nota per la sua natura esplosiva e istintiva, Rkomi si presenta come un osservatore più introspettivo e riflessivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

