A soli 14 anni, il pilota ha dichiarato di non avere obiettivi immediati verso la Formula 1, ma di desiderare semplicemente un lavoro stabile. In passato, ha scelto percorsi nelle categorie giovanili senza puntare direttamente alla massima serie, valutando diverse strade alternative nel motorsport. La sua esperienza dimostra come abbia affrontato con attenzione le tappe intermedie, evitando di concentrarsi esclusivamente sulla vetta e mantenendo un approccio equilibrato alla carriera.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Piastri a evitare il burnout nelle categorie junior?. Quali alternative concrete aveva pianificato il pilota prima della Formula 1?. Perché separare il sogno dalla realtà ha favorito la sua crescita?. Come ha cambiato la sua percezione del successo la Formula 2?.? In Breve L'obiettivo iniziale era trovare impiego in IndyCar o con auto GT in Australia.. La svolta psicologica è avvenuta durante la competizione nella serie Formula 2.. Il percorso si è basato sulla scalata logica tra Formula 3 e Formula 2.. La mentalità pragmatica ha garantito stabilità professionale all'interno della scuderia McLaren.. Oscar Piastri ha rivelato durante un recente intervento come il suo percorso verso la Formula 1 sia stato guidato da una gestione estremamente pragmatica delle aspettative personali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piastri: ‘A 14 anni non puntavo alla F1, volevo solo un lavoro

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