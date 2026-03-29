Durante il Gran Premio del Giappone di Formula 1, Piastri si è mantenuto in testa alla corsa, tallonato da Leclerc. Antonelli, partito con buone aspettative dopo la vittoria in Cina, ha avuto una partenza deludente e si è trovato in quinta posizione. La gara si è svolta sotto condizioni di pista variabile, con numerosi sorpassi e cambi di posizione lungo il tracciato di Suzuka.

Bellissimo sorpasso all'ultima chicane, l'azzurro della Mercedes ora è quarto Piastri e Norris in testa con quasi 3 secondi di vantaggio su Leclerc, a sua volta braccato da Norris e Antonelli. Hamilton ha quasi 2 secondi di ritardo da quest'ultimo Botta e risposta fra i due in testa, con l'australiano della McLaren che risponde all'attacco dell'inglese. Leclerc a sua volta difende il terzo posto da Norris Kimi rischia di trovarsi intrappolato nel traffico dopo aver perso sei posizioni al via L'australiano della McLaren ancora in testa, ma Russell sta risalendo (ha 1,2 secondi di vantaggio). Antonelli a tre decimi da Norris, con quest'ultimo che si fa sotto a Leclerc Solito copione per la Mercedes, che fatica in partenza ma che in gara ne ha più di tutti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - F1 Gp Giappone, la gara: Piastri in testa davanti a Leclerc, pessima partenza per Antonelli (solo 5°) Live

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