Durante le prove libere del venerdì a Suzuka, la McLaren ha ottenuto buoni risultati, con Oscar Piastri che ha concluso la seconda sessione con il miglior tempo. Questo risultato indica alcuni progressi rispetto alle sessioni precedenti, anche se il pilota ha dichiarato che c’è ancora molto lavoro da fare. La gara del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, si avvicina.

La McLaren batte un colpo nel venerdì di Suzuka. Oscar Piastri ha infatti segnato il miglior tempo in occasione della seconda sessione di prove libere valida per il GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, certificando segnali di miglioramento. Nello specifico l’oceanico ha fermato il cronometro a 1:30.133, precedendo di 0.092 la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, secondo davanti al compagno di scuderia George Russell, terzo a 0.205. Una volta arrivato in zona mista, il pilota ha commentato quanto fatto: “ Nel complesso, è stata una giornata discreta per noi – ha detto Piastri – Abbiamo avuto la sensazione di aver fatto dei buoni progressi, soprattutto nella seconda sessione di prove libere, il che è stato incoraggiante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Buoni progressi, ma il lavoro da fare è ancora tanto”

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Oscar Piastri vola con la McLaren e precede le Mercedes in FP2 a Suzuka. Ferrari terza forza con distacco - facebook.com facebook

RISULTATI FP2 1 Oscar Piastri 2 Kimi Antonelli 3 George Russell 4 Lewis Hamilton 5 Charles Leclerc #AustralianGP #F1 x.com