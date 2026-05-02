Piao saranno 276 le nuove assunzioni nelle Ast marchigiane nel 2026

La Giunta regionale ha approvato i nuovi Piani integrati di attività e organizzazione per le Ast di Fermo e Macerata, relativi al fabbisogno di personale per il 2026. In totale, sono previste 276 nuove assunzioni nelle aziende sanitarie marchigiane. La decisione riguarda specificamente i piani di organico delle strutture sanitarie nelle due province, con l’obiettivo di adeguare il personale alle esigenze future del sistema sanitario locale.

ANCONA – Nel corso della settimana la Giunta regionale ha approvato i nuovi Piani integrati di attività e organizzazione, meglio noti come Piao, relativi al fabbisogno di personale delle Ast di Fermo e Macerata per l’anno 2026, segnando un ulteriore passo nel rafforzamento del sistema sanitario.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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