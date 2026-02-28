Bloccate le nuove 73 assunzioni all' Ast | la decisione del Cda in attesa di verifiche

Il Cda dell'Ast ha deciso di bloccare temporaneamente le 73 nuove assunzioni di operatori di esercizio, sospendendo l'avviso di selezione. La decisione è arrivata dopo le richieste della Regione Siciliana e si attende ora di completare le verifiche necessarie. La procedura di assunzione è stata quindi interrotta in attesa di ulteriori controlli.

Il Cda dell'Ast ha revocato l'avviso di selezione per l'assunzione di 73 operatori di esercizio dell'Azienda sicliana trasporti, dopo le sollecitazioni della Regione Siciliana. Da palazzo d'Orleans trapela il compiacimento di Renato Schifani per la decisione. Giovedì scorso, infatti, era stata convocata una riunione tecnica tra l’assessorato dell’Economia, l’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità e la società Azienda siciliana trasporti, alla presenza degli assessori Alessandro Dagnino e Alessandro Aricò e del presidente di Ast Luigi Genovese, con l'obiettivo di verificare lo stato di attuazione del percorso di riequilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell’azienda, anche alla luce del recente passaggio in-house. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: "Prima la stabilizzazione dei precari": Commissione Ars chiede all'Ast di fermare il concorso per 73 assunzioni

Ast, il concorso per 73 autisti prosegue: i numeri delle assunzioni in programmaNuova contestazione del deputato Lombardo, sul piano di risanamento all'azienda siciliana trasporti si era registrato l'intervento del presidente...

