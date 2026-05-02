Pianura celebra i Vocazionisti | convegno per i 100 anni della rivista Spiritus Domini

A Pianura si svolge un convegno in occasione del centenario della rivista Spiritus Domini, pubblicata dalla Società delle Divine Vocazioni, fondata nel 1920 da Giustino Maria Russolillo. L’evento riunisce rappresentanti e membri della comunità vocazionista per celebrare i 100 anni di attività e di diffusione della pubblicazione, che ha come obiettivo principale la promozione delle vocazioni religiose. La manifestazione si tiene nel territorio napoletano, dove la società ha la sua origine.

Nel cuore della terra napoletana, a Pianura, nasce nel 1920 la Società delle Divine Vocazioni, conosciuta come Vocazionisti, per opera di Giustino Maria Russolillo. Nato a Pianura nel 1891, Russolillo fu sacerdote di profonda vita interiore, educatore e mistico, animato da una sensibilità spirituale straordinaria. Fin da giovane maturò una visione originale e profetica: dare vita a una famiglia religiosa composta da sacerdoti e suore, uniti dal medesimo carisma, con il compito di promuovere e accompagnare ogni forma di vocazione nella Chiesa. La sua intuizione, allora innovativa e quasi in anticipo sui tempi, si tradusse nella fondazione dei Vocazionisti e delle Vocazioniste, con l’obiettivo di trasmettere e coltivare il “messaggio vocazionale” come servizio alla crescita integrale della persona e della comunità ecclesiale.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Notizie correlate

L'università popolare celebra i vent'anni della rivista KaleidosKaleidos, la rivista dell'Università popolare Mestre (Upm), festeggia i vent'anni dalla prima uscita, risalente al 2006.

Ex dirigenti, arbitri e istituzioni per i 100 anni della Sampierana: convegno sui giovani e la violenzaUn successo per la qualità degli ospiti e per la ricchezza dei contenuti il primo appuntamento degli eventi in calendario per il centenario della...