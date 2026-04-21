L' università popolare celebra i vent' anni della rivista Kaleidos

L'Università popolare Mestre (Upm) celebra il ventesimo anniversario della rivista Kaleidos, che ha visto la luce per la prima volta nel 2006. La rivista ha accompagnato le attività dell'istituzione nel corso di questi anni, offrendo uno spazio di approfondimento e informazione. La celebrazione segna due decenni di pubblicazioni e di impegno nel settore culturale e sociale.