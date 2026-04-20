Ex dirigenti arbitri e istituzioni per i 100 anni della Sampierana | convegno sui giovani e la violenza

Lo scorso sabato si è svolto nell’aula Magna di San Piero un convegno dedicato ai festeggiamenti per i 100 anni della Sampierana. L’evento ha visto la partecipazione di ex dirigenti, arbitri e rappresentanti di istituzioni sportive, con un focus sui giovani e sulla violenza nel calcio. La discussione è stata moderata dal giornalista Beppe Indelicato e ha riscosso grande interesse per la qualità degli interventi e la varietà degli argomenti trattati.

Un successo per la qualità degli ospiti e per la ricchezza dei contenuti il primo appuntamento degli eventi in calendario per il centenario della Sampierana, il convegno di sabato scorso nell’aula Magna di San Piero moderato dal giornalista Beppe Indelicato dal titolo: ‘Aiutiamoli a crescere.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate La Sampierana compie 100 anni: sabato cortometraggio e convegnoMentre la Sampierana alla domenica si gioca la salvezza sul campo con la delicata trasferta di Forlì contro il Cava Ronco, terzultimo appuntamento... Leggi anche: Sampierana, 100 anni da celebrare Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ex dirigenti, arbitri e istituzioni per i 100 anni della Sampierana: convegno sui giovani e la violenza; CALCIO: 1926-2026, i primi 100 anni della Sampierana | VIDEO; La Sampierana compie 100 anni: sabato cortometraggio e convegno. Calcio, Sampierana e i 100 anni: un successo il convegno sui giovani e la violenzaTra gli intervenuti il presidente del CRER Alberici, l'ex arbitro Dondarini e il fischietto e VAR internazionale Aureliano ... altarimini.it Sampierana, 100 anni da celebrareQuesta mattina, dalle 9.30 alle 12.30, nell’aula magna della scuola media Manara Valgimigli, a San Piero in Bagno, va in campo la prima iniziativa degli eventi in calendario sino a luglio di quest’ann ... ilrestodelcarlino.it È questo il verdetto del campo per il Futball Cava Ronco, che tra le mura amiche batte la Sampierana per 2-0 al termine di una gara intensa, decisa dagli episodi nella seconda frazione di gioco - facebook.com facebook