Piano Casa De Luca Cisl | Provvedimenti importanti per emergenza abitativa e sociale

Il decreto sul Piano Casa approvato il 30 aprile dal Governo riguarda misure per affrontare l'emergenza abitativa. In una dichiarazione, un rappresentante della Cisl ha definito i provvedimenti come significativi per la situazione sociale e abitativa nel paese. Le nuove norme si aggiungono a quanto già previsto dalla Legge di Bilancio, indicando un intervento congiunto su questi temi.

Roma, 2 maggio 2026 – "Le misure previste dal decreto sul Piano Casa, approvato il 30 aprile scorso dal Governo, sono una risposta importante all' emergenza abitativa del Paese, che coinvolge milioni di cittadini, e si aggiunge a quanto già normato con la Legge di Bilancio. Si tratta di interventi che la Filca-Cisl aveva fortemente auspicato per il dopo Pnrr, per dare una risposta concreta a quella che viene giustamente riconosciuta come una vera emergenza sociale". Lo dichiara Ottavio De Luca, segretario generale della Filca-Cisl nazionale. https:www.quotidiano.netvideoin-vistameloni-ecco-i-tre-pilastri-del-piano-casa-gt1qhkok "Giudichiamo...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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