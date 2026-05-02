Piani di zona finalmente fogne acqua e illuminazione pubblica | approvato il progetto per Trigoria

È stato approvato un progetto che prevede l’installazione di fogne, rete idrica e illuminazione pubblica nei piani di zona di Trigoria. Questa decisione rappresenta un intervento concreto per migliorare le infrastrutture dell’area e garantire servizi essenziali ai residenti. L’approvazione è stata comunicata ufficialmente, segnando un passo avanti nei lavori di sviluppo delle opere pubbliche nei quartieri interessati.

Un nuovo passo in avanti per far arrivare fogne, rete idrica e illuminazione nei piani di zona di Roma. La Giunta capitolina ha infatti approvato, su proposta dell’assessorato all’Urbanistica, il progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) relativo al Piano di Zona B54 Trigoria IV – Via.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Al via i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica nella zona del porto storicoANCONA – Al via il progetto dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale per la manutenzione straordinaria degli impianti di... Acqua pubblica, Fico cancella il progetto di De LucaStop al bando per individuare il socio privato nella gestione del servizio idrico. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Piani di zona, audizione sulla situazione del bando del 2004; Il piano di zona Grotta Perfetta mette in crisi Roma Capitale: si apre una spaccatura tra politica e uffici; Completati i lavori di urbanizzazione nella via Cirenaica; Pascolaro, partita la bonifica: Rifiuti tossici su camion da 30 tonnellate verso una zona impermeabilizzata | FOTO. Nel piano di zona revocato sarà un Natale all'asta. Gli assegnatari rischiano di perdere tuttoNon sono servite a nulla le mozioni del M5S recentemente approvate anche dalla maggioranza di centrosinistra, men che meno è servita la risoluzione delle commissioni Patrimonio e Urbanistica, votata ... romatoday.it Piani di zona decaduti, Regione e Comune di Roma studiano un emendamento per salvare gli inquiliniIl punto di partenza è Monte Stallonara, uno dei piani di zona simbolo del pasticcio che ha caratterizzato i piani di edilizia economica popolare a Roma. Nel quartiere periferico a sud-ovest della ... romatoday.it La chiusura arriva in un momento in cui l'impennata dei prezzi del carburante per aerei ha mandato in fumo i piani di uscita dalla seconda procedura fallimentare - facebook.com facebook Sul tavolo di Trump piani di attacco pronti, a Teheran scatta l’antiaerea. Khamenei: “Affogherete” x.com