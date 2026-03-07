Acqua pubblica Fico cancella il progetto di De Luca

Roberto Fico ha deciso di eliminare il progetto di Vincenzo De Luca riguardante la gestione del servizio idrico pubblico. Questo rappresenta il primo confronto diretto tra i due politici sulla questione dell'acqua pubblica. La decisione di Fico ha portato a una modifica delle intenzioni iniziali di De Luca, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

Stop al bando per individuare il socio privato nella gestione del servizio idrico. La reazione dell'ex presidente: "no a scelte ideologiche" Primo scontro tra Roberto Fico e Vincenzo De Luca. Il terreno è quello della gestione del servizio idrico. Fico ha comunicato la decisione di revocare un bando regionale per l'individuazione di un soggetto privato che affianchi il pubblico nella fornitura di acqua e nel controllo di Grandi reti idriche campane, la spa creata dalla Regione stessa. Al socio privato sarebbe andato il 49 per cento. In un video pubblicato sui suoi canali social, l'attuale presidente ha fatto sapere che c'è stato il dietro-front. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

