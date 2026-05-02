Pianese-Ternana Pasquale Fazio | Testa e cuore per superare il turno La presenza dei tifosi un grandissimo segnale
Per la sfida dei Play Off tra Pianese e Ternana, si tratta di un match decisivo con un solo risultato possibile. La partita è stata preceduta da dichiarazioni di un calciatore che ha sottolineato l’importanza di mettere testa e cuore per avanzare nel torneo. Ha inoltre evidenziato come la presenza dei tifosi rappresenti un segnale molto positivo. La partita si svolge in un momento di grande attesa tra le due squadre.
Un solo risultato a disposizione. Un ‘mantra’ che connota Pianese-Ternana, match valevole per il primo turno della fase a gironi dei Play Off. Al Comunale di Piancastagnaio i rossoverdi devono vincere per superare lo scalino iniziale della post season. Il nono posto ottenuto al termine della.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Ternana-Pianese 1-3, Pasquale Fazio: “Atteggiamento sbagliato. Alla prima difficoltà i ragazzi si sono demoralizzati”
Leggi anche: Ternana-Perugia, Pasquale Fazio: "Spiragli positivi per il futuro, ma siamo tutti in un limbo. Nel derby serve regalare una gioia ai tifosi"
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Pianese-Ternana, parte l’operazione ‘Play off’: rossoverdi decimati tra assenze e problemi fisici; Ternana – Pianese: i convocati di Mister Fazio; Ternana-Pianese 1-3, Pasquale Fazio: Atteggiamento sbagliato. Alla prima difficoltà i ragazzi si sono demoralizzati; Ternana-Pianese, Fazio: E' la partita più importante. Il sogno playoff va protetto e alimentato.
Fazio: Ternana, con la Pianese possiamo scrivere la storiaL'allenatore rossoverde parla in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato per i playoff contro la Pianese ... calciofere.it
Ternana, Fazio: Partita fondamentale da non sbagliare, nessuno si è tirato indietroSabato di vigilia per la Ternana, impegnata domani nel primo turno della fase girone dei playoff sul campo della Pianese. Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico dei ... tuttoc.com
AM Terni Television. . Conferenza stampa di mister Fazio pre Pianese-Ternana - facebook.com facebook