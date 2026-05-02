Pianese-Ternana Pasquale Fazio | Testa e cuore per superare il turno La presenza dei tifosi un grandissimo segnale

Per la sfida dei Play Off tra Pianese e Ternana, si tratta di un match decisivo con un solo risultato possibile. La partita è stata preceduta da dichiarazioni di un calciatore che ha sottolineato l’importanza di mettere testa e cuore per avanzare nel torneo. Ha inoltre evidenziato come la presenza dei tifosi rappresenti un segnale molto positivo. La partita si svolge in un momento di grande attesa tra le due squadre.