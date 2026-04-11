Ternana-Perugia Pasquale Fazio | Spiragli positivi per il futuro ma siamo tutti in un limbo Nel derby serve regalare una gioia ai tifosi
Domani si svolge il derby tra Ternana e Perugia, con calcio d’inizio alle ore 12.30. La partita si presenta in un momento di incertezza per la squadra rossoverde, a causa di problemi societari ancora irrisolti. Il capitano della Ternana ha parlato di spiragli positivi per il futuro, ma ha anche descritto la situazione attuale come un periodo di attesa. I tifosi sperano di poter festeggiare una vittoria che porti gioia.
Vigilia del derby Ternana-Perugia, in programma domenica 12 aprile alle ore 12.30. Un pre-gara sicuramente particolare, inevitabilmente condizionato dai problemi societari in casa rossoverde. Nonostante questo, il tecnico Pasquale Lito Fazio ha provato a riportare l’attenzione esclusivamente sul.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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