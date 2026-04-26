Ternana-Pianese 1-3 Pasquale Fazio | Atteggiamento sbagliato Alla prima difficoltà i ragazzi si sono demoralizzati

La partita tra Ternana e Pianese si è conclusa con un punteggio di 1-3, segnando l'ultima gara della stagione regolare per le due squadre. Il tecnico della Ternana ha commentato il match sottolineando un atteggiamento sbagliato dei suoi giocatori, che si sono demoralizzati alla prima difficoltà incontrata in campo. La sfida si è svolta allo stadio Libero Liberati, con i tifosi che hanno assistito a un confronto intenso.

Una sconfitta interna per concludere la stagione regolare. Il tecnico Pasquale Fazio ha commentato il match Ternana-Pianese 1-3 giocato allo stadio Libero Liberati. I rossoverdi concludono al nono posto il campionato ed affronteranno proprio i bianconeri, al Comunale di Piancastagnaio, nel primo.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Ternana-Pianese 1-3, le pagelle del match: difesa in grande difficoltà. In pochi si salvanoLe pagelle rossoverdi di Ternana-Pianese:Vitali 5,5 debutto stagionale per l’estremo rossoverde. Juventus Next Gen-Ternana 2-1, Pasquale Fazio: “Nel secondo tempo abbiamo giocato soltanto noi”Al termine di Juventus Next Gen-Ternana 2-1 è intervenuto nella sala del Moccagatta il tecnico Pasquale Fazio: “Abbiamo disputato un’ottima partita... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ternana-Pianese, ultime dai campi e probabili formazioni: Tommaso Vitali in porta, Fazio verso la difesa a tre; Pianese vs SPAL: Risultato in Diretta Streaming Serie C > Girone B 2024-2025; Scheda giocatore Coku Alberto; Verso Ternana-Pianese. La Ternana chiude male la stagione regolare. La Pianese passa al Liberati (1-3)Kerrigan porta in vantaggio i rossoverdi ma poi si fa male. Donati colpisce una traversa, nel secondo tempo i toscani prima pareggiano, poi chiudono i conti ... corrieredellumbria.it Ternana-Pianese, Fazio: E’ mancato l’atteggiamentoIl commento del tecnico rossoverde Pasquale Fazio al termine dell'ultimo match di stagione regolare contro la Pianese ... calciofere.it AM Terni Television. . Ternana Live Show Extra: i commenti a caldo dopo Ternana-Pianese (Le Fere crollano nella ripresa) - facebook.com facebook