Piacenza-Crema | il riscatto per i playoff o la lotta salvezza

Nella partita tra Piacenza e Crema, si affrontano due formazioni alle prese con assenze importanti. Taugourdeau e Bertin non sono disponibili per i padroni di casa, mentre per gli ospiti si cercano i giocatori più incisivi in vista della sfida decisiva. La tattica adottata dall’allenatore del Piacenza e le scelte del tecnico del Crema saranno determinanti per il risultato finale. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, impegnate nella corsa ai playoff o nella lotta per evitare i playout.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno le assenze di Taugourdeau e Bertin la tattica di Franzini?. Chi saranno i giocatori chiave per il Crema nel match salvezza?. Perché il pareggio non basta al Piacenza per affrontare la Pistoiese?. Quali rischi corre il Crema dopo l'ultimo periodo di crisi?.? In Breve Piacenza deve vincere per evitare il parità contro la Pistoiese nei playoff.. Assenze pesanti per i biancorossi con Taugourdeau e Bertin fuori campo.. Crema deve difendere il vantaggio di due punti dalla zona playout.. Piccolo e Recino affrontano il Piacenza dopo aver giocato nel Garilli.. Il Piacenza accoglie il Crema al Garilli domenica alle ore 15 per l’ultimo turno del campionato, una sfida che vede i biancorossi pronti a preparare i playoff contro la Pistoiese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza-Crema: il riscatto per i playoff o la lotta salvezza Notizie correlate Leggi anche: Frosinone e Monza per la A, bagarre playoff e lotta salvezza: 15 squadre in gioco negli ultimi 90' Ascoli e Torres, sfida intensa: pareggio al 90° che mantiene accesa la lotta playoff e salvezza in Serie C.Un gol di Rizzo Pinna nel recupero ha evitato all’Ascoli una sconfitta che sembrava ormai scritta, concludendo con un pareggio per 2-2 la sfida...