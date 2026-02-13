Ascoli e Torres sfida intensa | pareggio al 90° che mantiene accesa la lotta playoff e salvezza in Serie C

Luca Rizzo Pinna ha segnato al 93° minuto, regalando alla Torres un punto prezioso contro l’Ascoli nel match di Serie C. La partita, giocata allo stadio “Del Duca”, si è conclusa con un pari di 2-2 dopo un finale di partita ricco di tensione, che ha mantenuto aperte le speranze di salvezza per la squadra sarda e di playoff per i marchigiani.

Ascoli e Torres, un Pareggio al 90° che Accende la Corsa alla Serie B. Un gol di Rizzo Pinna nel recupero ha evitato all’Ascoli una sconfitta che sembrava ormai scritta, concludendo con un pareggio per 2-2 la sfida casalinga contro la Torres. Il “Del Duca” ha assistito a una partita combattuta, ricca di emozioni e di occasioni sprecate, che lascia l’Ascoli in zona playoff e la Torres ancora in piena lotta per la salvezza. Milanese e Di Stefano si Sfiorano il Gol Già nel Primo Tempo. La partita si è accesa fin dai primi minuti, con entrambe le squadre alla ricerca del gol. Già al 5° minuto, la Torres ha sfiorato il vantaggio con un tiro di Sala che si è stampato sulla traversa.🔗 Leggi su Ameve.eu

La corsa ai playoff si infiamma, mentre la salvezza si complica per alcune squadre.

Questa mattina al “Marco Polo” le due squadre si sono affrontate in un match deciso dalla tattica più che dal talento.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: L’angolo dell’avversario | Torres, le chiavi della sfida all’Ascoli; Ascoli Calcio, Tomei: Ci aspetta una sfida dura, la classifica della Torres mente; Ascoli-Torres | Contro il secondo attacco del girone senza fare barricate: rossoblù a caccia dell'impresa; Pronostici Ascoli-Torres: Statistiche, Analisi, Dove in TV 12.02.2026 Serie C.

Ascoli-Torres, sfida al Del Duca tra rilancio e riscatto. Le probabili formazioniL’Ascoli si prepara ad accogliere la Torres al Del Duca per la sfida valida per la 26ª giornata del Girone B di Serie C. Calcio d’inizio fissato per questa sera alle ... tuttoc.com

DIRETTA/ Ascoli Torres (risultato finale 2-2): Rizzo Pinna evita il KO! (oggi 12 febbraio 2026)Diretta Ascoli Torres streaming video tv, oggi giovedì 12 febbraio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C. ilsussidiario.net

Serie C, la Torres sfiora l'impresa ad Ascoli: 2-2 x.com

Ascoli-Torres, le pagelle: Zaccagno spettacolo, Zecca in crescita Per Di Stefano e Sorrentino reti preziose, Sala macina chilometri - facebook.com facebook