Petrolchimico | rilancio della transizione energetica per la tutela del territorio

A Brindisi si apre una nuova fase per il petrolchimico, con l’obiettivo di rilanciare il settore chimico e avanzare nella transizione energetica. La decisione coinvolge le istituzioni e le aziende locali, che puntano a valorizzare l’industria in modo sostenibile. La notizia riguarda un importante passo per il futuro dell’area, con un focus sulla tutela del territorio e sulla ripresa economica.

La Cgil Brindisi e la Filctem Cgil Puglia chiedono unità istituzionale per difendere il lavoro. Sul tavolo giga factory, data center e bonifica di otre 5.000 ettari BRINDISI - "Il futuro del petrolchimico è una sfida nazionale: da Brindisi parte il rilancio della chimica e della transizione energetica". Con queste parole Massimo Di Cesare, segretario generale Cgil Brindisi, e Antonio Frattini, segretario generale Filctem Cgil Puglia, lanciano un appello per trasformare il territorio pugliese in un laboratorio nazionale per lo sviluppo industriale sostenibile. I due rappresentanti sindacali aprono la loro analisi sottolineando come "sul futuro del petrolchimico, il ruolo di Eni e del Governo non sono secondari". 🔗 Leggi su Brindisireport.it

