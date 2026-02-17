Napoli pessime notizie! C’è lesione per un titolare

Amir Rrahmani si è infortunato durante la partita contro la Roma e le prime analisi mediche confermano una lesione, costringendolo a fermarsi almeno per alcune settimane. La società ha reso noto che il difensore kosovaro ha subito un danno ai legamenti, una notizia che preoccupa il Napoli in vista delle prossime partite di campionato. Il giocatore si è infortunato nel corso del secondo tempo, mentre tentava di contrastare un attacco avversario vicino all'area di rigore.

Per il Napoli arrivano brutte notizie dall'infermeria dopo gli esami sostenuti da Amir Rrahmani. In giornata è arrivato il comunicato della società che parla delle condizioni del difensore kosovaro dopo l'infortunio rimediato domenica sera nel match di campionato finito in pareggio contro la Roma. Per Antonio Conte si tratta dell'ennesimo giocatore infortunato che dovrà stare fuori alcune settimane. Lesione per Rrahmani. Si può dire che a Napoli piove sul bagnato visto che il comunicato parla di una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il centrale dovrà stare lontano dal campo per almeno un mese e mezzo con un rientro previsto per fine marzo o inizio aprile.