Fabrizio Romano, noto giornalista sportivo, ha raccontato di ricevere a volte notizie prima dei calciatori stessi. Romano, considerato tra i più ascoltati e seguiti sui social, ha condiviso queste esperienze durante un'intervista. La sua attività si concentra principalmente sul mondo del calcio, e le sue fonti sono molto affidabili. La sua capacità di anticipare le notizie è diventata uno dei tratti distintivi del suo lavoro.

Il racconto del giornalista. Romano, tra i giornalisti sportivi più autorevoli e seguiti sui social (con oltre 42 milioni di follower su Instagram), è ospite della terza puntata di Mamma Dilettante 5, il podcast e vodcast di Diletta Leotta prodotto da Dopcast e disponibile ogni martedì su YouTube e sulle principali piattaforme. Nel corso della conversazione emerge subito un aspetto curioso del suo lavoro: il fatto che, a volte, i giornalisti arrivino alle notizie prima degli stessi calciatori. “La cosa più assurda è che a volte, non sempre, può capitare che i giornalisti sappiano prima dei calciatori e la gente non ci crede”, racconta. Una...🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Fabrizio Romano: ‘A volte so le notizie prima dei calciatori’

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