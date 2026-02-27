Palermo scopre le mini case a peso d' oro | chiesti anche 150 mila euro per 20 metri quadri

Nel mercato immobiliare di Palermo si registrano prezzi elevati per piccoli spazi abitativi, spesso di appena qualche decina di metri quadrati. Le richieste arrivano anche a cifre considerevoli, raggiungendo i 150 mila euro per unità di circa 20 metri quadri. Queste mini case, in diverse zone della città, attirano l’attenzione di acquirenti e investitori, creando un fenomeno che suscita discussioni tra gli addetti ai lavori.

Piccole ma di grandi pretese, almeno nel prezzo. Che siano in un seminterrato o ai piani più alti, senza finestre o luminose, nel cuore della città o lontane dal centro, le mini case sono sempre di più le schegge impazzite del mercato immobiliare. Una tendenza che, seppur non ai livelli di città.

