A Rieti sono stati messi in vendita i biglietti per i Campionati Europei Under 18 di atletica leggera, che si terranno dal 16 al 19 luglio. La vendita ha ufficialmente preso il via, segnando il conto alla rovescia di circa 100 giorni all’evento. La città si prepara ad accogliere atleti e spettatori per questa competizione europea dedicata alle giovani promesse dell’atletica.

Rieti si prepara ad accogliere i Campionati Europei Under 18 di atletica leggera dal 16 al 19 luglio, con l’apertura ufficiale della vendita dei biglietti che segna il countdown finale a 100 giorni dall’evento. L’atmosfera allo stadio Guidobaldi è già carica di aspettativa per l’arrivo delle promesse europee del settore. L’evento promette di regalare momenti di alta tensione agonistica, record personali e forti emozioni sportive nell’arco di quattro giornate di competizione. A dare il via alla campagna di ticketing è stata Kelly Doualla, atleta azzurra e primatista europea U18 nei 100 metri. La giovane sportiva ha espresso il suo desiderio di gareggiare davanti al pubblico di casa, invitando i tifosi a non mancare l’appuntamento con il grande sport. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Europei Atletica U18 a Rieti: partono i biglietti per il Guidobaldi

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