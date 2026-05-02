A Pescara si è verificato uno scontro tra due calciatori durante una partita, conclusosi con un rigore assegnato e un gol nel finale. Uno dei giocatori ha pubblicamente commentato le dichiarazioni dell’altro, attirando l’attenzione sulla vicenda. Nel frattempo, un altro atleta ha ottenuto un calcio di rigore, nonostante la presenza di giocatori più esperti o di maggiore esperienza.

? Cosa scoprirai Perché Insigne ha risposto pubblicamente alle dichiarazioni di Gorgone?. Come ha fatto Russo a ottenere il rigore nonostante la gerarchia?. Chi ha causato la frattura tra allenatore e leader dello spogliatoio?. Quali sono le possibilità di salvezza dopo il gol del Padova?.? In Breve Russo ha sbagliato il rigore al minuto 81 prima del gol di Pastina al 94.. Insigne ha risposto alle dichiarazioni di Gorgone tramite una storia su Instagram.. Il Pescara deve battere lo Spezia e sperare nel pareggio o sconfitta del Bari.. Gorgone ha difeso Russo sottolineando l'assenza di regole fisse sui rigoristi.. Il Pescara subisce una sconfitta cruciale contro il Padova per 1-0 al minuto 94, scatenando un acceso scontro verbale tra l’allenatore Gorgone e Insigne dopo il rigore sbagliato di Russo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara, scontro Gorgone-Insigne: il dramma del rigore e il gol finale

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