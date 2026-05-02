Durante la partita di ieri, il capitano del Pescara non ha preso il tiro dal dischetto, lasciando la battuta a un altro giocatore che ha poi sbagliato. Dopo l'episodio, il giocatore ha commentato la situazione sui social, spiegando che non si sentiva di tirare il rigore. Il mister aveva indicato il portiere come esecutore della battuta, ma alla fine è stato l'altro giocatore a calciare.

Fin dai tempi de "La Leva Calcistica Della Classe '68" di De Gregori, i calci di rigore sono al centro del dibattito e delle polemiche. Tra gerarchie ribaltate sul campo con esiti negativi, errori che segnano una carriera e un'esistenza, gol che cambiano la vita. L'ultimo caso è quello che si è verificato ieri durante Padova-Pescara di Serie B, scontro diretto in zona retrocessione. È l'80' e sullo 0-0 gli abruzzesi hanno l'opportunità di calciare dal dischetto. Alla battuta, però, non si presenta Lorenzo Insigne, bensì il giovane Flavio Russo. Sorrentino lo ipnotizza e, a completare la beffa, al 94', arriva pure la rete di Pastina a condannare il Pescara alla sconfitta e a una retrocessione ormai a un passo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Insigne e il rigore non tirato a Padova. Gorgone: "Non se l'è sentita". Il giocatore risponde via social...

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