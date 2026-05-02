Pescara 200 aggressioni nel 2025 | gli infermieri scendono in piazza

A Pescara nel 2025 si sono verificati circa 200 casi di aggressioni contro il personale sanitario, con un'alta percentuale di queste rivolte verso le infermiere e gli infermieri. La protesta delle operatrici ha portato a manifestazioni pubbliche, chiedendo maggiori tutele e sicurezza sul lavoro. Le aggressioni sono spesso legate ai disservizi e alle lunghe attese nei pronto soccorso, che aumentano la tensione tra il personale e i pazienti.

?? Cosa scoprirai Perché il 70% delle aggressioni colpisce le operatrici sanitarie? Come influiscono i disservizi del pronto soccorso sulla violenza subita? Chi deve rispondere della sicurezza degli infermieri nei reparti? Quali nuove misure legislative proteggeranno i sanitari dalle aggressioni??? In Breve Nel 2025 si sono registrati 200 episodi di violenza su 300 operatori sanitari. Il 70% delle aggressioni ha colpito il personale femminile nel territorio abruzzese. La legge Taglieri approvata .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pescara, 200 aggressioni nel 2025: gli infermieri scendono in piazza Notizie correlate Boom di aggressioni a medici e infermieri. Nel 2025 quasi 18milaCon una media di 50 aggressioni al giorno i violenti si tolgono i medici di torno. Leggi anche: Violenza sugli infermieri, allarme in Umbria: oltre 200 aggressioni all'anno Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Basta con la aggressioni al personale sanitario, organizzata 'passeggiata' di sensibilizzazione [VIDEO]; Abruzzo, allarme aggressioni al personale sanitario: iniziativa a Pescara; In Abruzzo 200 aggressioni ai sanitari: a Pescara una camminata contro la violenza; A Pescara una passeggiata di sensibilizzazione per dire no alla violenza sugli operatori sanitari. Basta con la aggressioni al personale sanitario, organizzata 'passeggiata' di sensibilizzazione [VIDEO]Organizzata dall'Ordine delle professioni infermieristiche di Pescara. Appuntamento alle ore 9 di domenica 3 maggio al teatro D'Annunzio. Nel 2025 200 aggressioni in Abruzzo ... ilpescara.it Pescara: in marcia contro le aggressioni agli operatori sanitariNella Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, a Pescara presentata la marcia contro le aggressioni agli operatori sanitari ... rete8.it Dal 16 giugno al 13 agosto torna “Lo sport non va in vacanza”, il progetto estivo del Comune di Pescara e del Coni che consente a bambini e ragazzi residenti in città di svolgere attività ludico sportive. Parla l'assessora Martelli GUARDA IL VIDEO ---> https:// - facebook.com facebook LAVORO al centro a Pescara: 71 premiazioni per la 25ª edizione de “Il Lavoratore Ideale”. Storie vere, impegno e un richiamo forte alla dignità del lavoro. @ladolcevitamag_ #Pescara #IlLavoratoreIdeale #Abruzzo #Lavoro x.com