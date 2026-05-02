Pescara 200 aggressioni nel 2025 | gli infermieri scendono in piazza

Da ameve.eu 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pescara nel 2025 si sono verificati circa 200 casi di aggressioni contro il personale sanitario, con un'alta percentuale di queste rivolte verso le infermiere e gli infermieri. La protesta delle operatrici ha portato a manifestazioni pubbliche, chiedendo maggiori tutele e sicurezza sul lavoro. Le aggressioni sono spesso legate ai disservizi e alle lunghe attese nei pronto soccorso, che aumentano la tensione tra il personale e i pazienti.

?? Cosa scoprirai Perché il 70% delle aggressioni colpisce le operatrici sanitarie? Come influiscono i disservizi del pronto soccorso sulla violenza subita? Chi deve rispondere della sicurezza degli infermieri nei reparti? Quali nuove misure legislative proteggeranno i sanitari dalle aggressioni??? In Breve Nel 2025 si sono registrati 200 episodi di violenza su 300 operatori sanitari. Il 70% delle aggressioni ha colpito il personale femminile nel territorio abruzzese. La legge Taglieri approvata .🔗 Leggi su Ameve.eu

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