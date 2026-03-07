Violenza sugli infermieri allarme in Umbria | oltre 200 aggressioni all' anno

In Umbria, nel 2024, sono stati segnalati più di 200 episodi di violenza contro gli infermieri. Il dato deriva da un monitoraggio regionale che raccoglie le aggressioni subite dagli operatori sanitari durante l’anno. La cifra rappresenta un numero elevato di episodi di violenza registrati nel corso di un solo anno. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità sanitarie locali.

Oltre 200 episodi di violenza registrati in un solo anno. È il dato preoccupante che emerge dal monitoraggio della Regione Umbria sugli atti di aggressione ai danni degli operatori sanitari nel 2024. Un numero in crescita rispetto all'anno precedente, che ha coinvolto complessivamente centinaia di professionisti della sanità, con gli infermieri in cima alla lista delle vittime. Nella maggior parte dei casi si tratta di violenza verbale, minacce e intimidazioni, ma non mancano episodi di violenza fisica che mettono a rischio l'incolumità di chi ogni giorno è impegnato nella cura e nell'assistenza delle persone. Un prezzo sempre più alto pagato da chi lavora in prima linea. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Caso Domenico, Ordine infermieri Brindisi: “Inaccettabile scaricare responsabilità sugli infermieri”Riceviamo e pubblichiamo dall'Ordine delle professioni infermieristiche di BrindisiL’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi, in piena...

Oltre 200 grammi di cocaina in auto dall’Umbria alla Valtiberina: due in manetteMONTERCHI – Prosegue l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in Valtiberina, in provincia di Arezzo.

Approfondimenti e contenuti su Violenza sugli.

Temi più discussi: L’allarme di medici e infermieri: Violenze quotidiane, servono soluzioni concrete; Insultati e aggrediti medici e infermieri al Gardella e al Pronto soccorso. Sindaco dal prefetto; Un protocollo per la sicurezza di medici e infermieri; Professione Infermiera al centro: l’OPI Cosenza traccia il futuro della Sanità Calabrese.

Violenza sugli infermieri. Le Università scendono in campo: parte lo studio Cease-It per identificare e prevenirne causeDi tutte le aggressioni al personale sanitario secondo i dati Inail, il 46% sono a infermieri e il 6% a medici. Quindi le aggressioni a infermieri sono circa 5.000 in un anno (anche se spesso quelle ... quotidianosanita.it

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE DONNE, INDAGINE AMSIUMEM.AGGRESSIONI PROFESSIONISTE SANITARIE, IL 72% DELLE VITTIME SONO DOTTORESSE E INFERMIERE. Aodi: Le donne della sanità pagano il prezzo più alto della violenza nei luoghi di cura. Allarme soprattutto n ... mi-lorenteggio.com

Santa Maria, al via il corso contro la violenza sugli operatori sanitari Prima lezione del corso di formazione “Strumenti operativi di contrasto alla violenza contro gli operatori sanitari nei Pronto Soccorso”, promosso dall’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Te - facebook.com facebook