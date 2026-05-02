Perugia violenza sessuale su due studentesse | fermato albanese

A Perugia, un uomo di origine albanese è stato arrestato con l’accusa di aver compiuto violenza sessuale su due studentesse. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, si trova ora sotto misura di prevenzione. Le indagini sono in corso per chiarire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità. La polizia ha effettuato il fermo nel corso delle attività di routine legate alle indagini.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di un albanese, classe 1995, già gravato da precedenti di polizia e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’uomo è ritenuto responsabile di due episodi di violenza sessuale, di cui uno in forma aggravata, commessi ai danni di due donne, una delle quali minorenne. Deve rispondere anche della violazione degli obblighi connessi alla misura di sicurezza cui era sottoposto. Il primo fatto risale a martedì mattina, a bordo di un autobus di linea che effettua il percorso tra Castel del Piano e Fontivegge.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Perugia, violenza sessuale su due studentesse: fermato albanese Notizie correlate Violenza sessuale su due studentesse a Perugia, fermato un 30enneLa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di un albanese, classe 1995, già gravato... Violenza sessuale, fermato un 30enne per due episodi di molestie in un giorno a PerugiaLa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di un albanese, classe 1995, già gravato... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Comunicato Stampa del 30 aprile 2026 - In evidenza; Violenza sessuale su una studentessa a Perugia: 46enne afghano condannato a sei anni di reclusione; Violenza sessuale su due studentesse a Perugia, fermato un 30enne; Due violenze sessuali: una verso una minorenne. Fermato 30enne a Perugia -. «Violenza sessuale alla collega: l’ha baciata in bocca»: assolto a PerugiaAssolto, perché «il fatto non sussiste», un 60enne di Perugia finito sotto processo con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una collega di lavoro. La Procura lo riteneva responsabile di ave ... umbria24.it Due violenze sessuali: una verso una minorenne. Fermato 30enne a PerugiaUn uomo di 30 anni è stato sottoposto a fermo a Perugia nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. Il provvedimento, eseguito dalle forze dell’ordine, riguarda un cittadino ... umbria24.it Un uomo di 31 anni - di nazionalità albanese - è stato fermato a Perugia nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica per il reato di violenza sessuale. Il provvedimento riguarda un soggetto già noto per precedenti e sottoposto alla mis - facebook.com facebook Al via il Festival internazionale per la parità di genere. Dopo l'anteprima folignate, a Perugia oltre 60 eventi x.com