Violenza sessuale fermato un 30enne per due episodi di molestie in un giorno a Perugia

Un uomo di 30 anni di origine albanese è stato arrestato a Perugia con l’accusa di aver molestato due persone nello stesso giorno. La Procura della Repubblica ha emesso un provvedimento di fermo nei suoi confronti. L’uomo, nato nel 1995, ha precedenti di polizia ed è attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di un albanese, classe 1995, già gravato da precedenti di polizia e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L'uomo è ritenuto responsabile.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Tre episodi di molestie e violenza sessuale: un arresto ad AltopascioALTOPASCIO – Si chiude la scia di terrore che da mesi teneva in ansia la comunità di Altopascio. Leggi anche: Violenza sessuale in corsia. Molestie su due pazienti. Operatore sanitario sospeso Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: San Giovanni Incarico, fermato a un posto di blocco: in manette 28enne ricercato per violenza sessuale; Ricercato per violenza sessuale, fermato durante un controllo e arrestato; Imola, 30enne fermato per violenza sessuale; Violenza sessuale in corsia: molestie su due pazienti, operatore sanitario sospeso. Due violenze sessuali: una verso una minorenne. Fermato 30enne a PerugiaUn uomo di 30 anni è stato sottoposto a fermo a Perugia nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. Il provvedimento, eseguito dalle forze dell’ordine, riguarda un cittadino ... umbria24.it Molestie sessuali nei confronti di due donne, fermato un uomo(ANSA) - PERUGIA, 01 MAG - Personale della polizia di Stato di Perugia ha dato esecuzione ad un provvedimento di fermo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia nei confront ... msn.com Violenza sessuale: la vittima deve testimoniare subito Hai subito un abuso e temi di dover aspettare anni prima di essere ascoltato La legge ti... - facebook.com facebook Assolti Lucarelli jr e Apolloni dall'accusa di violenza sessuale. La Corte d'appello di Milano ribalta la sentenza di primo grado #ANSA x.com