La prima edizione della Perugia Eco Marathon si è conclusa con la partecipazione di 610 atleti, segnando un debutto positivo. La gara di 45 chilometri ha visto prevalere alcuni concorrenti, mentre le attività di trekking hanno raggiunto il massimo delle iscrizioni, riscuotendo grande interesse tra gli appassionati. L’evento ha coinvolto percorsi che uniscono elementi storici e naturali, attirando un pubblico vario e motivato a partecipare.

? Cosa scoprirai Chi ha vinto la sfida sui 45 km tra storia e natura?. Come hanno fatto le attività di trekking a registrare il sold out?. Quali città internazionali hanno portato atleti in Piazza IV Novembre?. Perché questo evento è fondamentale per la candidatura europea di Perugia?.? In Breve Andrea Biagini e Lorena Piastra vincono la maratona di 45 km.. Alessandro Mezzetti e Deborah Piccioni trionfano nel Neviere Trail di 22 km.. Andrea Capoccia e Laura Rinaldi dominano il Serena Trail di 17 km.. Trekking e visite guidate registrano il tutto esaurito con 230 partecipanti.. Oltre 610 tra atleti e camminatori hanno animato Perugia sabato 2 maggio 2026 per la prima edizione della Perugia Eco Marathon, un evento che ha la partecipazione di 379 runner iscritti alle diverse distanze competitive.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia Eco Marathon: successo per l’esordio con 610 partecipanti

Notizie correlate

Corsa, ambiente e paesaggio: al via la Eco Perugia Eco Marathon per campioni e amatoriC'è tempo per l'iscrizione fino al 30 aprile, ma al momento 250 atleti e appassionati si sono iscritti alla prima edizione della Perugia Eco Marathon...

Sport, ambiente e cultura: oltre 600 tra corridori e camminatori per la Eco Marathon di PerugiaÈ stata un successo la prima edizione della Perugia Eco Marathon, evento che ha saputo coniugare sport, sostenibilità e valorizzazione del...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Perugia Eco Marathon 2026: lo sport incontra la storia e la natura; Eco Marathon di Perugia: 600 partecipanti, un percorso tra bellezza e cultura; ‘Corri dove la storia incontra la natura’: tutto pronto a Perugia per la Eco Marathon -; L’1 e 2 maggio la prima Eco Marathon tra storia e natura.

Sport, ambiente e cultura: oltre 600 tra corridori e camminatori per la Eco Marathon di Perugiabellissima piazza IV Novembre, cuore simbolico della città, hanno vissuto un viaggio tra le bellezze e storia: dal Cassero di Porta Sant’Angelo all’Acquedotto medievale, fino ai sentieri del Monte Tez ... perugiatoday.it

Podismo, esordio col botto per la Perugia Eco Marathon: oltre 610 i partecipantiNumeri d’eccezione per la prima edizione della Perugia Eco Marathon, un evento organizzato dal Comune di Perugia e dalla Podistica Ponte Felcino in collaborazione con numerose associazioni del territo ... umbria24.it

Pasquale Punzi. . Perugia - Eco Marathon "Buona La Prima" Pierluigi Vossi - facebook.com facebook