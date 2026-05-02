Perugia blindato il talento Tozzuolo | il rinnovo arriva fino al 2028

A Perugia, il contratto del difensore è stato rinnovato fino al 2028. La decisione è stata presa dalla dirigenza, che ha anticipato la scadenza rispetto alla durata originaria del contratto. La scelta è stata motivata dai gol decisivi segnati dal giocatore, che hanno contribuito alle prestazioni della squadra durante la stagione. La firma del nuovo accordo è stata ufficializzata nelle ultime settimane.

? Cosa scoprirai Perché la dirigenza ha deciso di anticipare la scadenza del contratto?. Quali gol decisivi hanno spinto il club a blindare il difensore?. Come influirà questo rinnovo sulla strategia tecnica per la prossima stagione?. Perché Tozzuolo è considerato un pilastro fondamentale per il futuro del Grifo?.? In Breve Il difensore classe 2002 ha collezionato 28 presenze stagionali con il Grifo.. Due reti decisive sono state segnate contro Ternana e Sambenedettese.. Il precedente accordo prevedeva la scadenza contrattuale al 30 giugno 2026.. La salvezza diretta è stata ottenuta durante la sfida disputata a Forlì.. Il difensore Alessandro Tozzuolo prolunga il suo legame con l’AC Perugia Calcio fino al 30 giugno 2028, consolidando la sua permanenza nel club per le prossime stagioni sportive.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perugia, blindato il talento Tozzuolo: il rinnovo arriva fino al 2028 Notizie correlate Leggi anche: Perugia al lavoro per il rinnovo di Tozzuolo . Stramaccioni: è scattata la conferma Juventus-Spalletti, firma imminente: blindato il futuro fino al 2028La Juventus e Luciano Spalletti sono pronti a blindare il proprio legame: il rientro del tecnico a Torino, previsto per domani dopo un breve break...