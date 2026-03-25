Juventus-Spalletti firma imminente | blindato il futuro fino al 2028

La Juventus e Luciano Spalletti sono in attesa di ufficializzare il rinnovo del contratto, che legherebbe il tecnico alla società fino al 2028. Spalletti tornerà a Torino domani, dopo aver trascorso alcuni giorni in famiglia. La firma del nuovo accordo è considerata imminente e consoliderebbe il rapporto tra le parti.

La Juventus e Luciano Spalletti sono pronti a blindare il proprio legame: il rientro del tecnico a Torino, previsto per domani dopo un breve break familiare, segna l’inizio del countdown per l’ufficialità del rinnovo. Con la Continassa che riapre i cancelli per i pochi atleti non precettati dalle Nazionali, l’agenda del tecnico toscano mette al primo posto il “nero su bianco” con il club bianconero. La firma, stando alle ultime indiscrezioni, è attesa prima del match di Pasquetta contro il Genoa, trasformando la sosta di marzo nel volano definitivo per la stabilità del progetto tecnico. Il rinnovo di Spalletti non è mai stato una questione di cifre, quanto di sintonia totale su idee e strategie future. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus-Spalletti, firma imminente: blindato il futuro fino al 2028 Articoli correlati Maceratese, futuro blindato. Arbusti firma fino al 2028Nicola Vanzan ha rescisso con la Maceratese mentre l’attaccante camerte Riccardo Arbusti, classe 2008, si lega al club biancorosso fino a giugno 2028. Juventus Primavera, Francesco Leone rinnova fino al 2028. Il comunicato ufficiale e i dettagli della firmaCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Contenuti utili per approfondire Juventus Spalletti firma imminente... Temi più discussi: Serie A, Calciomercato Juventus – Spalletti pianifica il futuro: quattro colpi da big; Juventus, Spalletti rinnova e guarda al mercato; Juventus, rinnovo Spalletti vicino: accordo fatto, cifre e dettagli; Juventus: bilancio del futuro bianconero. Juventus, settimana decisiva per il rinnovo di Spalletti: firma vicina ma servono garanzie sul mercatoJuventus, settimana decisiva per il rinnovo di Spalletti: firma vicina ma servono garanzie sul mercato Settimana chiave in casa Juventus: è quella che può portare alla ... tuttojuve.com Juventus-Vlahovic, ore decisive per il rinnovo: Rudiger si allontana, Spalletti detta le condizioniLa Juventus e Vlahovic si siederanno a trattare il rinnovo del contratto nei prossimi giorni, anche Luciano Spalletti incontrerà presto la dirigenza bianconera: intanto Rudiger si allontana ... sport.virgilio.it Galante su Spalletti: "È sereno, sa che centrerà l'obiettivo, la Juventus è favorita per la Champions" - facebook.com facebook #Juventus, Bernardo Silva è l’uomo giusto per Spalletti: Champions spartiacque e nuovo ostacolo Via @GiokerMusso x.com