Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Perdifumo dopo aver tentato di uccidere una donna nella loro abitazione. Secondo le forze dell'ordine, l’aggressore è riuscito ad entrare nella casa senza essere bloccato, ma i dettagli sulla modalità di accesso non sono stati ancora resi noti. Le motivazioni del gesto non sono state ufficialmente comunicate, e resta da capire perché abbia scelto quella donna come vittima.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'aggressore a entrare in casa senza essere fermato?. Perché un uomo del posto ha scelto proprio quella donna?. Cosa ha trovato l'aggressore nell'auto durante l'inseguimento dei Carabinieri?. Come ha fatto la videosorveglianza a intercettare il fuggitivo in fuga?.? In Breve Vittima di 50 anni ferita alla testa, occhi e collo.. Aggressore arrestato vicino allo svincolo di Agropoli Nord.. Carabinieri rinvenuti arma da fuoco durante l'arresto del 35enne.. Sistema Targa System ha intercettato l'auto sospetta in fuga.. Una donna di 50 anni originaria dell’Est Europa è finita in ospedale dopo un violento attacco subito nella sua abitazione a Perdifumo durante la notte scorsa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perdifumo, arrestato 35enne dopo il tentato femminicidio in casa

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