Messina segrega la ex in casa e la picchia | arrestato per tentato femminicidio

Un 41enne è stato arrestato per tentato femminicidio, commesso in Giardini Naxos, nel Messinese, nella notte fra il 21 ed il 22 febbraio, ai danni della ex compagna convivente, una 35enne. Il provvedimento restrittivo scaturisce da un intervento eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Taormina nella notte tra sabato e domenica, quando i genitori della vittima avevano segnalato al 112 che la figlia – mentre si trovava nella propria abitazione di Giardini Naxos – era stata violentemente percossa e segregata in casa dal suo ex convivente. Sulla scorta degli elementi indiziari raccolti, la brutale aggressione sarebbe stata motivata dalla volontà prevaricatrice del 41enne di mantenere in vita il rapporto affettivo, oramai esaurito per decisione della donna. 🔗 Leggi su Lapresse.it

