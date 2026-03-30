Venezia perde il controllo della barca mentre è con il figlio | illeso il bimbo il padre è in terapia intensiva

Da fanpage.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sant’Erasmo, Venezia, una barca con un padre e il suo bambino si è schiantata contro una briccola. Il bambino è uscito illeso dall’incidente, mentre il padre, di circa 50 anni, è stato trasportato in ambulanza in terapia intensiva a Mestre. La dinamica dell’incidente e le condizioni dell’uomo sono ancora in fase di accertamento.

Un padre e il figlio si schiantano in barca contro una briccola a Sant’Erasmo, Venezia. Il bambino è illeso, l’uomo, 50enne, è in terapia intensiva a Mestre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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