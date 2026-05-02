Perde il controllo del motorino mentre guida cade e muore sul colpo | Custonaci piange il 17enne Simone

Un giovane di 17 anni ha perso la vita dopo aver avuto un incidente sulla Provinciale 18 a Custonaci. Secondo quanto riferito, il ragazzo stava guidando un motorino quando ha perso il controllo e è caduto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La comunità locale si stringe attorno alla famiglia del giovane.

Il 17enne Simone è morto dopo essere caduto dal motorino sulla Provinciale 18 a Custonaci (Trapani). Il giovane è morto sul colpo e purtroppo per lui non vi è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tragedia a Spessa di Cividale, 49enne perde il controllo del motorino e muore: chi era la vittimaUn incidente mortale si è verificato nella tarda serata di ieri, sabato 18 aprile, lungo la strada che conduce all’abitato di Spessa di Cividale del... Tragedia a Casoria, perde il controllo dell’auto e si schianta: Sergio muore sul colpoTragedia ieri pomeriggio, domenica 1 marzo, a Casoria in via Sannitica, in direzione Afragola, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita in un... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Perde il controllo della moto: ferito un 50enne; Perde il controllo del pick-up e si schianta in un minimarket; Tortolì, perde il controllo della moto e si schianta contro un’auto in sosta: ottantenne in ospedale; Perde il controllo della moto in un tornante e si schianta, momenti di paura per un 20enne. Perde il controllo dell’auto che si ribalta, due feritiPerde il controllo dell'auto che si ribalta, due feriti. Viste le condizioni della macchina, molti avevano temuto conseguenze più gravi. laprovinciadibiella.it Perde il controllo dell’auto, si ribalta e termina la corsa contro un muretto: ferito il conducenteL’incidente è avvenuto intorno alle 22.30, al bivio per la ex 131, nel territorio di Sassari. Per cause ancora in fase di accertamento, una vettura è uscita di strada, ribaltandosi e terminando la ... linkoristano.it L’Italia perde oggi uno dei suoi uomini più grandi. Non solo un campione sportivo, ma una voce, un esempio, una presenza che ha cambiato il modo in cui questo Paese guarda allo sport, alla disabilità e alla voglia di vivere. Alex Zanardi non era solo un cam - facebook.com facebook Ciao Alex! Lo sport italiano e mondiale perde un uomo che ha saputo cadere e rialzarsi più volte, dimostrando che nessun limite è davvero insuperabile. #Bologna #italy x.com