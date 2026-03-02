Tragedia a Casoria perde il controllo dell’auto e si schianta | Sergio muore sul colpo

Un incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio a Casoria, in via Sannitica, in direzione Afragola. Un uomo di 52 anni ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato, morendo sul colpo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La strada è rimasta chiusa per alcune ore durante le operazioni di soccorso e rilievi.

Tragedia ieri pomeriggio, domenica 1 marzo, a Casoria in via Sannitica, in direzione Afragola, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento, Sergio Caccavallo, alla guida della propria Citroen Xsara, avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo, finendo contro un palo dell'Enel posto ai margini della carreggiata. L'impatto è stato particolarmente violento. Per il 52enne non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.