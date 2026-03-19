Durante la trasmissione Otto e Mezzo, Italo Bocchino ha suscitato reazioni vive tra Lilli Gruber e Cathy La Torre, avvocato e attivista, discutendo sulla possibile visita di Meloni in determinate sedi. L’ospite in collegamento ha espresso un’opinione sulla questione, provocando un acceso scambio di battute con i due giornalisti presenti in studio. La discussione si è focalizzata sulle motivazioni che potrebbero spingere Meloni a recarsi in luoghi che preferirebbe evitare.

A Otto e Mezzo va in scena uno scontro piuttosto duro tra Lilli Gruber, Cathy La Torre, avvocato e attivista e Italo Bocchino ospite del talk show di La7 in collegamento. Al centro del dibattito ci sono le parole di Giorgia Meloni seguite alle critiche infondate della sinistra dopo la sua intervista con Fedez: "Quando non parlo, dicono che scappo. Quando parlo, contestano il luogo, il mezzo e pure chi mi intervista. A questo punto il sospetto è uno: che preferirebbero semplicemente che io non esistessi", ha scritto sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, postando una foto scattata nel corso nello studio di 'Pulp podcast' con il rapper. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Italo Bocchino fa impazzire La Torre e Gruber: "Perché Meloni dovrebbe andare dove non vuole?"

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