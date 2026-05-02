Durante la Sprint Race del GP di Miami, Kimi Antonelli ha subito una partenza difficile e si è trovato coinvolto in una penalizzazione che ha influito sul suo risultato finale. L’incidente o la violazione che ha portato alla sanzione si sono verificati durante la gara, causando la perdita di posizioni e di punti importanti nel campionato. La penalizzazione ha quindi segnato un episodio negativo per il giovane pilota nel circuito statunitense.

Kimi Antonelli è partito malissimo nella Sprint Race del GP di Miami, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito semicittadino della metropoli statunitense: scattato dalla seconda piazzola, il pilota della Mercedes si è ritrovato al quarto posto dietro alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri e alla Ferrari di Charles Leclerc. Il leader del campionato ha provato a insidiare il monegasco, ma ha dovuto desistere e ha anche subito il sorpasso da parte del compagno di squadra George Russell, salvo restituire il favore dopo pochi istanti e riuscire poi a tagliare il traguardo in quarta posizione. Gara veloce decisamente...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Kimi Antonelli è stato penalizzato nella Sprint di Miami: beffa dopo l’arrivo e pesanti punti persi

Notizie correlate

Doppietta McLaren nella Sprint di Miami. Leclerc sul podio, Antonelli penalizzatoLando Norris completa l’opera e vince in scioltezza la Sprint del Gran Premio di Miami, quarta tappa del Mondiale 2026 di Formula Uno che arriva dopo...

Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Miami 2026: Leclerc sul podio, Antonelli penalizzato, la McLaren è tornataOggi pomeriggio è andata in scena la Sprint Race del GP di Miami 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito semicittadino della...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Antonelli: Miami, una pista che mi eccita. Wolff ha chiuso me e Russell in uno stanzino e ci ha detto...; Kimi Antonelli: Toto Wolff ha chiuso me e Russell in uno stanzino. E ci ha detto...; Un'alba sorprendente per Kimi Antonelli; Russell: Antonelli è incredibilmente veloce, il suo inizio è stato perfetto.

Ero furioso in macchina: Kimi Antonelli rompe il silenzio dopo il disastro nella Sprint di MiamiLa rabbia, la penalità e quella partenza maledetta: Andrea Kimi Antonelli racconta il suo sabato nero a Miami. Procedura corretta, ma ho compromesso tutto ... automoto.it

Kimi Antonelli arriva al GP di Miami da leader del mondiale e analizza il momento della Mercedes. Il pilota italiano traccia le aspettative per il quarto appuntamento stagionaleKimi Antonelli arriva a Miami in qualità di leader del campionato. Un traguardo - se così possiamo definirlo - raggiunto con due vittorie e due pole position consecutive in territorio asiatico. La ... formulacritica.it

Audio Pista. . Marco Antonelli, il padre di Andrea Kimi Antonelli, si racconta ad Audio Pista Siamo all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari durante l’ACI Racing Weekend e abbiamo incontrato Marco Antonelli, padre di Kimi, per parlare del campionat - facebook.com facebook