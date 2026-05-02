Durante la Sprint del Gran Premio di Miami, quarta tappa del campionato di Formula Uno 2026, Lando Norris ha conquistato la vittoria davanti a due vetture della stessa scuderia. La gara si è conclusa con questa doppietta per la squadra britannica, mentre il pilota sulla vettura di un’altra scuderia si è piazzato sul podio. Un altro concorrente ha ricevuto una penalità che ha influenzato la sua posizione finale.

Lando Norris completa l’opera e vince in scioltezza la Sprint del Gran Premio di Miami, quarta tappa del Mondiale 2026 di Formula Uno che arriva dopo un mese di stop. Il campione iridato in carica si è imposto dalla pole position, sfruttando l’ottimo passo di una McLaren in grande spolvero grazie al massiccio pacchetto di aggiornamenti introdotto proprio in Florida sulla MCL40. Dopo aver difeso la prima posizione al via, Norris è scappato via gestendo agevolmente il ritmo della corsa e mantenendo sempre un margine di sicurezza nei confronti degli inseguitori fino alla bandiera a scacchi. La doppietta papaya è stata completata dall’australiano Oscar Piastri, bravo a resistere al forcing del ferrarista Charles Leclerc senza commettere errori e portando a casa un prezioso secondo posto (come nel GP del Giappone).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Doppietta McLaren nella Sprint di Miami. Leclerc sul podio, Antonelli penalizzato

Notizie correlate

Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Miami 2026: Leclerc sul podio, Antonelli penalizzato, la McLaren è tornataOggi pomeriggio è andata in scena la Sprint Race del GP di Miami 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito semicittadino della...

Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: doppietta McLaren nella Sprint, Antonelli penalizzato. Alle 22.00 le qualifiche

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: F1: Miami; Norris vince la gara sprint, terza la Ferrari di Leclerc; F1 | Gara Sprint GP Miami 2026: Lando Norris vince, è doppietta McLaren; F1, bene le Ferrari nelle libere di Miami. Leclerc primo, Hamilton 4° davanti a Antonelli; A Jerez doppietta Marquez-Bagnaia nella Sprint.

Formula 1, Gp Miami 2026: doppietta McLaren nella sprint, Norris su Piastri, terzo LeclercSul tracciato della Florida il campione del mondo in carica Lando Norris ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri. Sul podio la Ferrari di Charles ... lapresse.it

Lando Norris vince la Sprint Race a Miami, doppietta McLaren: terzo LeclercLando Norris è stato perfetto. Sempre in testa nella Sprint Race del GP Miami. Piastri secondo, Leclerc terzo. Kimi Antonelli quarto al traguardo, ma è stato penalizzato ed ha chiuso al sesto posto. S ... fanpage.it

Doppietta McLaren nella Sprint di Miami, Leclerc terzo Lando Norris vince la Sprint, Piastri e Leclerc superano Antonelli e chiudono rispettivamente al secondo e terzo posto. x.com

Doppietta McLaren nella Sprint di Miami, Leclerc terzo Lando Norris vince la Sprint, Piastri e Leclerc superano Antonelli e chiudono rispettivamente al secondo e terzo posto. Penalità di 5 secondi per Antonelli per track limits: Kimi perde la quarta posizione e - facebook.com facebook