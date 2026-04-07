In Italia, si discute di un possibile ritorno della didattica a distanza a maggio 2026, ipotesi avanzata dall'Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori. La proposta si inserisce in un quadro di misure volte a fronteggiare la crisi energetica che interessa il paese. La decisione, al momento, non è ancora ufficiale e resta oggetto di valutazioni da parte delle autorità competenti.

Il ritorno della Dad a maggio 2026 è tra le ipotesi proposte dall’Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori per contrastare la crisi energetica. L’Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori ha ipotizzato il ritorno della Dad a maggio 2026 come soluzione per contrastare la crisi energetica. La didattica a distanza potrebbe tornare, ma non è l’unica iniziativa che potrebbe essere attuata per gestire la richiesta di energia. La pianificazione delle strategie per contrastare la crisi energetica entra nel vivo e tra le proposte troviamo anche il ritorno della Dad a maggio 2026. Sono diverse le misure che potrebbero essere attuate nei prossimi mesi per riuscire a gestire al meglio la domanda di energia, soprattutto se dovessero realmente continuare le difficoltà che coinvolgono il transito delle forniture. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Dad a maggio 2026, perché si parla di ritorno: l’ipotesi legata alla crisi energetica

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