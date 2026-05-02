Dal 2 maggio, gli automobilisti che utilizzano il gasolio potranno beneficiare di uno sconto più consistente rispetto a quello riservato alla benzina. Il governo ha deciso di applicare un taglio differenziato delle accise tra i due carburanti, con l’obiettivo di ridurre i costi per chi utilizza il diesel. Questa misura si traduce in un calo dei prezzi al distributore, con un risparmio più marcato per il gasolio rispetto alla benzina.

Sul fronte carburanti, con il nuovo intervento approvato in Consiglio dei ministri, il governo ha deciso di differenziare il taglio delle accise tra benzina e gasolio, introducendo uno sconto più consistente proprio sul diesel. Una scelta che segna una discontinuità rispetto ai precedenti provvedimenti, quando la riduzione era applicata in maniera uniforme, e che punta a rispondere a esigenze economiche e sociali precise. Taglio delle accise, i prezzi Più sconto sul diesel, ecco perché Sulla benzina intervento più contenuto Proroghe e coperture finanziarie Taglio delle accise, i prezzi Dalla mezzanotte tra l’1 e il 2 maggio sono entrate in vigore le nuove misure dopo che il governo aveva varato la proroga del taglio alle accise.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Perché col taglio delle accise ci sarà più sconto sul diesel dal 2 maggio, il motivo dietro la decisione

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