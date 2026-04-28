Come cambierà il taglio delle accise | più sconto sul diesel meno sulla benzina

Durante una conferenza stampa dedicata al decreto per il Primo maggio, è stata annunciata una possibile modifica al taglio delle accise sui carburanti. Secondo quanto dichiarato, ci saranno variazioni nelle agevolazioni: uno sconto maggiore per il diesel e uno più contenuto per la benzina. La decisione arriverebbe in risposta alle recenti valutazioni sulle misure di sostegno ai consumatori. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui tempi o sull’entità delle modifiche.

Il taglio delle accise sui carburanti potrebbe cambiare. Ad annunciarlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di presentazione del decreto Primo maggio sul mondo del lavoro. L’ipotesi attualmente allo studio del governo è quella di rinnovare il taglio per un periodo più breve, ma anche di modificare gli sconti: potrebbe crescere quello sul gasolio e scendere quello sulla benzina. Una decisione giustificata dal fatto che, con l’inizio della guerra in Iran, la crescita del prezzo del diesel è stata nettamente maggiore. Oggi, in effetti, i prezzi del gasolio sono molto più alti di quella della benzina: secondo gli ultimi dati comunicati dal Mimit, il prezzo medio nazionale della benzina è di 1,740 euro al litro, quello del gasolio di 2,058 euro al litro.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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