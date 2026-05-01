Trump aumenta i dazi per l’Ue | Al 25% su auto e camion Bruxelles reagisce | Inaccettabile lui partner inaffidabile

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un aumento dei dazi sulle importazioni di auto e camion provenienti dall’Europa, portandoli dal 15% al 25%. La reazione di Bruxelles non si è fatta attendere, definendo la decisione inaccettabile e criticando la affidabilità del partner. La misura segue una serie di attacchi nei confronti di alcuni paesi europei, accusati di non aver sostenuto la linea americana sulla questione iraniana.

Nuova punizione di Donald Trump contro l’Europa. Dopo avere attaccato più volte Italia e Spagna nelle ultime ore per il loro mancato sostegno alla guerra contro l’Iran, il presidente Usa ha deciso di alzare i dazi per le auto europee al 25%, che finora erano al 15%. La decisione – che entrerà in vigore da lunedì 4 maggio – fa infuriare Bruxelles, che reagisce per voce del presidente della commissione commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange. “Il piano di Trump di imporre dazi del 25% sulle auto dell’Ue è inaccettabile” e dimostra che gli Stati Uniti sono un partner “inaffidabile”. “Il Parlamento europeo – ha proseguito – continua a rispettare l’accordo siglato in Scozia, lavorando per finalizzare la legislazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump aumenta i dazi per l’Ue: “Al 25% su auto e camion”. Bruxelles reagisce: “Inaccettabile, lui partner inaffidabile” Notizie correlate Leggi anche: Trump aumenta i dazi per l’Europa: “Visto che non rispetta il nostro accordo, salgono al 25% quelli su auto e camion” Leggi anche: Trump, schiaffo all’Ue: dazi al 25% su auto e camion. Il presidente Usa: «Non avete rispettato l’accordo» Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: In Usa avviata la procedura per rimborsi dei dazi; Diageo balza dopo che Trump rimuove i dazi sul whiskey Scozia-Kentucky; Perché Trump non vuole che le aziende USA richiedano i rimborsi dei dazi?; L’amministrazione Trump avvia i rimborsi dei dazi illegali. L’annuncio di Trump: Aumento i dazi sulle auto in UE al 25%, non state rispettando pattiDonald Trump annuncia nuovi dazi al 25% sulle auto europee già da lunedì, accusando l’Ue di non rispettare gli accordi ... fanpage.it Dazi Usa, Trump aumenta la pressione sulle auto Ue: tariffe alzate al 25%L’annuncio su Truth: «L’Europa non sta rispettando il nostro accordo». Le nuove tariffe entreranno in vigore nella settimana del 4 maggio, il presidente ricorda che i dazi non impatteranno se le auto ... milanofinanza.it 29 Aprile: caso Minetti, la guerra fa aumentare i prezzi su tutto, Re Carlo da Trump #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Dalla Cisgiordania al Libano e Gaza cresce la pressione sull’ #UE affinché riveda i rapporti con #Israele, ma i 27 restano divisi. Sullo sfondo, l'asse #Netanyahu- #Trump ridefinisce gli equilibri e aumenta i costi dell’inazione europea. #ISPIDailyFocus: ispionli x.com