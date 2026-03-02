Arrivano i rinforzi per la Questura assegnati 2 nuovi agenti più 4 nuovi ispettori

La Questura di Rimini riceve nuovi rinforzi con l’arrivo di due agenti e quattro ispettori assegnati dalla Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. I nuovi arrivati provengono da altre sedi e sono stati ufficialmente assegnati alla squadra locale. La loro presenza si aggiunge al personale già in servizio per rafforzare le attività di controllo e sicurezza nella zona.

La Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato alla Questura di Rimini 12 nuovi agenti più 4 nuovi ispettori, provenienti da altre sedi.Il Questore di Rimini ha accolto stamattina i nuovi agenti con una cerimonia attribuendo loro gli incarichi a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Arrivano rinforzi per la questura scaligera, assegnati 41 nuovi agentiAl Veneto sono state assegnate 195 nuove unità della Polizia di Stato provenienti dal 231° corso allievi agenti e dal 19° corso viceispettori. Polizia, otto nuovi rinforzi per Parma: sei ispettori e due agenti in arrivo in QuesturaGrazie al nuovo Piano incrementi e assegnazioni della Polizia di Stato, il territorio parmense potrà contare su nuove risorse per il controllo e la... Una raccolta di contenuti su Arrivano. Temi più discussi: Commissariato, i rinforzi di agenti arrivano entro la fine di giugno; Il Legnano accelera anche con l’Ardor Lazzate (2-1) e in società arrivano rinforzi; Comune di Favara, arrivano i primi nuovi rinforzi; Inter, Chivu re del turnover ed ora arrivano altri due rinforzi, tutte le mosse del rumeno. Arrivano i rinforzi per l’Ast di Ascoli: Ora stabilità e programmazioneL’Ast di Ascoli rafforza in modo significativo i propri organici e compie un nuovo passo nella riduzione del precariato. Con 21 determine firmate tra il 22 e il 24 dicembre dal direttore generale ... ilrestodelcarlino.it Arrivano i rinforzi negli ospedali: chiuso il concorso per 124 infermieriPERUGIA - Arrivano i rinforzi: il concorsone per infermieri è terminato. È stata firmata ieri mattina dal direttore dell’Azienda ospedaliera di Perugia, Antonio D’Urso, la graduatoria finale della ... ilmessaggero.it Ecco la decisione di Anas Troppi abbandoni, arrivano i controlli in Transpolesana #rifiutiabbandonati#controlli#Anas#lavocedirovigo - facebook.com facebook Per i giallorossi arrivano poi i gol di N’Dicka e Malen, che sembrano decisivi, ma la Juve non ci sta e accorcia le distanze con Boga, per poi trovare il pari all’ultimo con Gatti. La distanza in classifica tra Roma e Juve rimane di quattro punti x.com