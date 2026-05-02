Per il centenario di Carlo Fruttero un viaggio nel segno della sua penna

Da ildenaro.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026 si ricorrerà il centenario della nascita di Carlo Fruttero. Per celebrare questo anniversario, è stato ideato e prodotto un nuovo programma culturale chiamato Club Fruttero. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e prevede la collaborazione con il Circolo dei Lettori. L’obiettivo è mantenere vivo il ricordo dello scrittore attraverso eventi e iniziative dedicate alla sua figura.

Milano, 02 mag. (askanews) – Nel 2026, anno del centenario dalla nascita di Carlo Fruttero, nasce Club Fruttero, programma culturale diffuso ideato e prodotto da Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori in collaborazione con la fondazione Circolo dei lettori. Si tratta di un percorso che si snoda tra archivi, mostre e appuntamenti pubblici per rileggere l’eredità dello scrittore attraverso il suo metodo di lavoro e il rapporto con la scrittura. All’interno del progetto, si inserisce il contributo di Tratto Pen, la penna-pennarello di Fila che Carlo Fruttero utilizzava nei suoi taccuini. Nata a metà degli anni ’70, la penna-pennarello made in Italy è un oggetto di design industriale, che nel 1979 ha ricevuto il Compasso d’Oro e ancora oggi è prodotta nel nostro Paese.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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