Tende al Mare nel segno di Dario Fo Cesenatico celebra il centenario

Il Comune di Cesenatico ha annunciato che l’edizione 2026 delle “Tende al Mare” sarà dedicata a Dario Fo, in occasione del centenario della sua nascita e del decimo anniversario dalla morte. La manifestazione si svolgerà nel mese di luglio e coinvolgerà diverse attività culturali e artistiche nel rispetto delle tradizioni locali. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale dell’amministrazione comunale.

Cesenatico, 26 marzo 2026 – Il Comune di Cesenatico dedica l’edizione 2026 delle “Tende al Mare” a Dario Fo, per celebrare i cento anni dalla sua nascita e i dieci anni dalla sua scomparsa. Le tende sono diventate ormai un patrimonio di Cesenatico, un elemento distintivo nel panorama della riviera e fortemente identitario per la città. La mostra più originale dell’estate in Riviera. Da decenni è la mostra più originale dell’estate in riviera, con le opere realizzate sulle tende rettangolari che nel secolo scorso riparavano dal sole i bagnanti prima della diffusione degli ombrelloni, e le opere stesse che vengono messe a disposizione gratuita dei turisti di oggi, grazie alla collaborazione fra il Comune e la Cooperativa stabilimenti balneari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tende al Mare nel segno di Dario Fo, Cesenatico celebra il centenario Articoli correlati 'Tende al mare' dedicate al centenario di Dario Fo, Premio Nobel cittadino onorario di CesenaticoIl Comune di Cesenatico ha deciso di dedicare l’edizione 2026 delle 'Tende al Mare' a Dario Fo per celebrare i cento anni dalla sua nascita e i dieci... Matthias Martelli celebra il centenario di Dario Fo con Mistero BuffoArezzo, 1 febbraio 2026 – Prosegue venerdì 6 febbraio alle 21,15 la stagione 2026 del teatro di Bucine. Aggiornamenti e notizie su Tende al Mare nel segno di Dario Fo... Temi più discussi: Tende al Mare nel segno di Dario Fo, Cesenatico celebra il centenario; 'Tende al mare' dedicate al centenario di Dario Fo, Premio Nobel cittadino onorario di Cesenatico; Dario Fo torna a Cesenatico: le Tende al Mare 2026 dedicate al Nobel; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY. Cesenatico, Tende al Mare: l’edizione 2026 dedicata a Dario FoIl Comune di Cesenatico ha deciso di dedicare l’edizione 2026 delle Tende al Mare a Dario Fo per celebrare i cento anni dalla sua nascita e i dieci ... corriereromagna.it Le Tende al Mare 2026 celebrano il centenario di Dario FoCesenatico si prepara a un’estate all’insegna dell’arte e della memoria. L’amministrazione comunale ha annunciato ufficialmente che l’edizione 2026 delle Tende al Mare sarà interamente dedicata a Da ... livingcesenatico.it "Continuano a bombardare i rifugiati palestinesi che vivono nelle tende a Gaza. Il genocidio non è finito." - facebook.com facebook La festa dell’Eid tra tende e macerie: Gaza ferita celebra la vita Un imam, una madre che ha perso i figli, un uomo rimasto solo: le voci dalla Striscia. «Non so come sarà senza di loro...la casa è silenziosa e nessuno chiede di andare a giocare» Eman Abu Zay x.com