In un'operazione militare, Israele ha eliminato diversi membri di alto livello del regime iraniano, mentre Donald Trump ha preso provvedimenti contro alcuni dei suoi alleati, sia all’interno che all’esterno del suo entourage. Le azioni si svolgono in un contesto di tensione crescente, con obiettivi chiari da entrambe le parti. La situazione rimane sotto osservazione senza che siano state fornite motivazioni ufficiali.

Mentre Israele continua a eliminare uno dietro l’altro i suoi nemici al vertice del regime iraniano, Donald Trump sembra fare altrettanto con i propri alleati, interni ed esterni. Dopo Ali Khamenei, a cadere sotto i raid dello stato ebraico ieri è stato Ali Larijani, che ne aveva di fatto preso il posto alla guida del paese. Laureato in informatica e in filosofia, apprendo dall’articolo di Carlo Panella su Linkiesta, con una tesi su «La filosofia della matematica di Kant» e autore di varie pubblicazioni sul tema come «Metafisica e Scienze Esatte in Kant» e «Intuizione e giudizi sintetici a priori», la sua eliminazione è un durissimo colpo per il regime, che conferma la notevole capacità di penetrazione israeliana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Una guerra che cancella i nemici di Israele e gli alleati di Trump

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