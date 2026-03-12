Gli estremisti islamici sono stati collegati alla sinistra woke in diverse analisi e commenti. Si parla di un'istantanea nitida che mostra come questa rete di influenze si sia insinuata all’interno di alcune forze politiche e culturali. La descrizione evidenzia una situazione complessa, dove la comicità si mescola alla tragedia, dipingendo un quadro preciso della realtà attuale.

È una polaroid perfetta, nitidissima. Un'istantanea di disarmante efficacia. Un "fermoimmagine", per la verità, che racconta, più di ogni manuale sociologico, sermone politico o invettiva, la portata comica della tragedia in cui è sprofondata la società occidentale. La raffigurazione plastica del progressismo contemporaneo sta tutta qui: un solone dell'accoglienza, che al megafono sta pontificando la magnificenza della società aperta contro i "suprematisti bianchi" che a loro volta stanno urlando contro la deriva islamista di New York, viene scavalcato da un estremista islamico che lancia un ordigno rudimentale contro i manifestanti di destra e che da lì a qualche ora si scoprirà essersi ispirato all'Isis. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli estremisti islamici dietro la sinistra woke

