Per chi vuole riflettere sulle contraddizioni maschili In Turchia e non solo

Y ELLOW LETTERS Genere: dramma intellettual-politico Regia: Ilker Çatak. Con Yusuf Angûn, Emre Bakar, Ôzgü Namal, Tansu Biçer, Ipek Bilgin, Leyla Smyrna Cabas, Kerem Can, Aziz Çapkurt Nadia Melliti è “La più piccola”: il film premiato a Cannes che sfida i tabù tra fede e libertà X Leggi anche › “La più piccola”: la recensione del film di Hafsia Herzi In una Turchia che guarda all’Europa (ce lo ricordano una serie di cartelli che svelano anche come il film sia stato girato, per evidenti motivi, in Germania), Ilker Çatak mette a fuoco il rapporto di coppia di uno scrittore teatrale e della moglie attrice, portando alla luce le contraddizioni nascoste.🔗 Leggi su Iodonna.it

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